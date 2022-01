GFVIP 6 | Anticipazioni stasera 28 gennaio: notizia choc per Delia, Barù a rischio (Di venerdì 28 gennaio 2022) I vipponi nella casa del GFVIP stanno per essere protagonisti di una puntata piena di sorprese: Alex Belli sarà assente L'articolo GFVIP 6 Anticipazioni stasera 28 gennaio: notizia choc per Delia, Barù a rischio proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di venerdì 28 gennaio 2022) I vipponi nella casa delstanno per essere protagonisti di una puntata piena di sorprese: Alex Belli sarà assente L'articolo28perproviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Nobodysayops : Quali anticipazioni hanno dato a mattino 5? #gfvip - Daniela21505028 : RT @InesGiochi: Anticipazioni da Mattino cinque Stasera sorpresa per Soleil, sua zia, che porterà con sé anche Simbah ?????????????? #gfvip #teams… - InesGiochi : Anticipazioni da Mattino cinque Stasera sorpresa per Soleil, sua zia, che porterà con sé anche Simbah ?????????????? #gfvip #teamsoleil #sorù - infinitrash0 : Spillatemi anticipazioni su stasera #gfvip #solex - ilbreano : Anticipazioni #GFVIP: stasera Soleil riceverà una sorpresa per lei ci sarà la zia e Simba il suo cagnolino, e poi u… -