GF Vip, Soleil delusa da Manila: «Amicizia di circostanza» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Soleil Sorge e Manila Nazzaro, molto probabilmente, concluderanno l'esperienza al GF Vip senza fare pace. Nelle ultime ore, l'influencer italo-americana si è sfogata con Davide Silvestri, ammettendo di essere molto delusa dall'amica. GF Vip: Soleil delusa da Manila Con l'ingresso di Delia Duran al GF Vip, alcuni legami più forti della Casa si sono incrinati. Primo fra tutti quello tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. L'influencer italo-americana non ha accettato di vedere vicine quella che credeva un'amica e la sua rivale del momento. Nelle ultime ore, non a caso, Soleil ha ribadito il suo pensiero, confessando a Davide Silvestri di essere molto delusa da Manila. Non solo, la «Vippona» ha messo in ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 28 gennaio 2022)Sorge eNazzaro, molto probabilmente, concluderanno l'esperienza al GF Vip senza fare pace. Nelle ultime ore, l'influencer italo-americana si è sfogata con Davide Silvestri, ammettendo di essere moltodall'amica. GF Vip:daCon l'ingresso di Delia Duran al GF Vip, alcuni legami più forti della Casa si sono incrinati. Primo fra tutti quello traSorge eNazzaro. L'influencer italo-americana non ha accettato di vedere vicine quella che credeva un'amica e la sua rivale del momento. Nelle ultime ore, non a caso,ha ribadito il suo pensiero, confessando a Davide Silvestri di essere moltoda. Non solo, la «Vippona» ha messo in ...

Advertising

orsettiblue : 'Miriana parla nel sonno al GF Vip e nomina pure Soleil'... Ti Rosica che le tue 2 storie sono più false che la sua… - gf_vip_news : CLASSIFICA VIP PREFERITO ?? (Secondo i vostri voti nei sondaggi sul mio profilo)?? 1. Kabir ?? 2. Gianmaria ?? 3. Jess… - Milly___555 : @SoleilSorgeFan @NicoleCris_C Povera Simbah.. avrà creduto di essere stata abbandonata da Soleil. Che vergogna e c… - FD22667 : @GCalloni Ma che cambia , resta il fatto che in casa tutti si lamentano di lei, prenditela con i vip in casa e non… - MondoTV241 : GF Vip, Critiche nella Casa per l'amicizia tra Manila Nazzaro e Delia Duran, 'E' una finta buonista' #deliaduran… -