GF Vip, Miriana Trevisan punge Katia Ricciarelli: "Un'anziana che rompe" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le scintille all'interno del GF Vip sembrano non trovare tregua. Questa volta le protagoniste della nuova discussione che probabilmente si creerà in puntata questa sera, 28 novembre, saranno Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Le due all'inizio del loro percorso sono sempre andate molto d'accordo, salvo poi crearsi un po' di maretta in seguito alle parole … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

