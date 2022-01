GF Vip | Miriana Trevisan al veleno contro la Ricciarelli | “C’è un’anziana che …” e il web si rivolta contro

(Di sabato 29 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip non mancano mai le discussioni e gli scontri. E proprio a tal proposito è possibile dire che grandi protagoniste di scontri sono state nel corso delle settimane passate la nota cantante lirica Katiae la showgirl. Tra le due donne oggi sembrerebbe essere tornato il sereno ma a minare questa pace apparente potrebbe essere nelle prossime ore proprio il conduttore Alfonso Signorini. Come mai? Lasi sarebbe lasciata scappare una battuta riferita probabilmente allache il conduttore potrebbe far ascoltare alla donna proprio nel corso della puntata in onda questa sera venerdì 28 gennaio 2022. Ma esattamente, di che frase stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza. Katia...

Advertising

zazoomblog : GF Vip Nicola Pisu al veleno contro Miriana Trevisan: “Una donna di quasi cinquant’anni…” - #Nicola #veleno… - mickyCREE : RT @LeonardoSandri2: Ecco tutti quelli che hanno avuto litigi con Soleil Sorge e parlo solo del Grande Fratello VIP: Samy,Raffaella Fico (c… - LeonardoSandri2 : Ecco tutti quelli che hanno avuto litigi con Soleil Sorge e parlo solo del Grande Fratello VIP: Samy,Raffaella Fico… - infoitcultura : Miriana Trevisan parla nel sonno al GF Vip e chiama Soleil Sorge - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan provoca Katia Ricciarelli: ''Anziana che rompe le p***le'' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Miriana

... uno degli ultimi ingressi nella Casa del Grande Fratello. Il food influencer e nipote di ... DaTrevisan a Nathaly Caldonazzo, sino a Manila Nazzaro, numerose concorrenti hanno preso le ...... 'Per me è gay...' Dall'ultima diretta del 25 gennaio con lo studio, il Grande Fratelloin ... una frase che Nathaly ha rivelato aTrevisan durante uno sfogo nella quale ha perso di vista ...La nomination di Giucas Casella rivolta alla showgirl provoca tensioni e l'illusionista per la prima volta si sfoga: "Non ti permettere!" ...Molte donne della Casa reputano offensive alcune battute di Barù e decidono di confrontarsi con lui per farglielo sapere ...