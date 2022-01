GF Vip | Miriana ‘punge’ Katia | «C’è un’anziana qui dentro che rompe spesso le balle» – Video

(Di venerdì 28 gennaio 2022)Trevisan - US Endemol Shine Anche se tra di loro ci sono stati dei piccolo chiarimenti, continua al Grande Fratello Vip l’antipatia reciproca traRicciarelli eTrevisan. Quest’ultima, nelle scorse ore, si è infatti lasciata andare ad una battuta che, se mostrata alla diretta interessata, potrebbe far scoppiare l’ennesimo vespaio all’interno della casa. Mentre “giocava” in maniera scherzosa con i tarocchi insieme a Davide Silvestri e Jessica Selassié,ha infatti sollevato la carta della vecchia ed ha esclamato con fare sornione: “C’èquichele, però è fantastica…“. Dopo essere scoppiata a ridere, sotto lo sguardo a tratti preoccupato di Davide e Jessica, la ...

... uno degli ultimi ingressi nella Casa del Grande Fratello. Il food influencer e nipote di ... DaTrevisan a Nathaly Caldonazzo, sino a Manila Nazzaro, numerose concorrenti hanno preso le ...... 'Per me è gay...' Dall'ultima diretta del 25 gennaio con lo studio, il Grande Fratelloin ... una frase che Nathaly ha rivelato aTrevisan durante uno sfogo nella quale ha perso di vista ...Molte donne della Casa reputano offensive alcune battute di Barù e decidono di confrontarsi con lui per farglielo sapere ...Il Grande Fratello Vip 6 continua con la trentottesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto ...