GF Vip | Miriana contro Katia | “Un’anziana che rompe le pa**e” Terrore in casa

In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è resa protagonista di una frase alquanto forte ed inattesa contro Katia Ricciarelli. Le due donne, infatti, si sono amate, protette, ma allo stesso tempo anche attaccate e offese. Gli insulti più gravi sono arrivati spesso da parte della cantante, tanto che l'ex marito Pago l'ha diffidata insieme a Soleil Sorge e Giacomo Urtis. Da un po' di tempo, però, sembrava che tra loro fosse tornato il sereno, ma la quiete sembra destinata a durare molto poco a causa di una stoccata da parte della showgirl. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. La frase infelice di Miriana Trevisan contro Katia Ieri sera, Miriana Trevisan si è cimentata in una divertente e giocosa lettura dei tarocchi ...

