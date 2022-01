GF Vip | Manuel Bortuzzo a casa di Lulù per le presentazioni in famiglia

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Anche se ha lasciato ladel GF Vip 6,continua a pensare in continuazione alla suaSelassié. Ma non solo: una volta tornato alla sua vita di tutti i giorni, il nuotatore ha cominciato a frequentare i Selassié ed è andato aloro. Qualche ora fa, infatti,ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto assieme alla cagnolina di, Alizèe. Ha fatto sapere quindi alla fidanzata (che sicuramente vedrà questo messaggio nella puntata del GF Vip 6 in onda stasera alle 21.45 su Canale 5) di essere asua e che da oggi penserà lui alla cagnolina. Leufficiali, insomma, sono state fatte. Tantissimi, poi, sono stati i post nei qualiha ribadito di essere innamorato ...