GF Vip, Katia Ricciarelli shock su Jessica Selassié: "Che migno**a"

Per l'ennesima volta da quando a settembre è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ha avuto un'uscita ben più che infelice che ha fatto infuriare il web. Sui social, infatti, in queste ore non si fa che chiedere la sua eliminazione. Stavolta la frase incriminata è un insulto (tra i peggiori) rivolto a Jessica Selassié. Tutto ha avuto luogo quando, mentre i vipponi erano a tavola, gli altoparlanti hanno iniziato a suonare la musica dei Tik Tok di Sfera Ebbasta con Marracash, Guè, Paky e Geolier. Jessica si è alzata e ha cominciato a ballare, scatenata e felice, ed è stato a questo punto che le telecamere hanno inquadrato Katia che, riferendosi alla principessa etiope, ha lanciato una risatina all'indirizzo di Soleil Sorge commentando: "Che mig….a!".

