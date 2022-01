GF Vip | Giucas Casella ha l’influenza | “Ho dolori alle ossa e…” VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In questi giorninon se la sta passando molto bene al Grande Fratello Vip. Nello specifico, il prestigiatore ha confidato a Manila Nazzaro di sentirsi piuttosto influenzato. La donna si è mostrata molto premurosa nei suoi confronti e poi gli ha detto che anche lei non è stata molto bene. Cosa sta succedendo in casa? Scopriamo tutto nel dettaglio.non si sente bene Malgrado i concorrenti del GF Vip vivano in una sorta di campana di vetro, estranei a tutto quello che accade fuori e in un contesto incontaminato, le influenze e i malesseri circolano ugualmente. Un po’ di tempo fa era stata Miriana Trevisan a palesare di non sentirsi molto bene. La donna aveva dichiarato ad Alfonso Signorini di avere un po’ di febbre, pertanto, non sarebbe stata molto attiva durante la puntata. Adesso, però a ...