Gf Vip | c' è tensione tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge | che succede

Advertising

fanpage : Tensione nella casa del #gfvip - SHORTNEWS__ : Alex Belli ieri ha avuto un momento di tensione durante la trasmissione Grande Fratello Vip, condotto da Alfredo Si… - infoitcultura : 'Gioca male e gioca sporco': alta tensione nella casa del GF Vip, la faranno fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Vip tensione

... ma dove anche capita di incrociare non pochi. Mentre era all'opera a La Reserve dell'Avenue ... Dopo un iniziale momento di, però, finì tutto in una risata. Tra italiani all'estero... ...nella casa del Grande FratelloSono mesi che Alex Belli è protagonista assoluto del Grande Fratello. Anche se non è più un concorrente, l'attore è al centro delle dinamiche del gioco ...Soleil sbotta con Gianmaria dopo la lite al Grande Fratello Vip con Manila. Manila Nazzaro e Soleil Sorge ai ferri corti dopo la lite al Grande Fratello Vip? L'influencer italo-americana si è lasciata ...Dopo un iniziale momento di tensione, però, finì tutto in una risata ... Stando a quanto racconta Firmino, a spasso per Montecarlo non mancano nemmeno gli italian Vip. In un appartamento dell'oggi ex ...