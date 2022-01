Gf Vip 6, le anticipazioni della trentottesima puntata (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda la trentottesima puntata del Gf Vip 6. A seguire tutte le anticipazioni sull’appuntamento condotto come sempre da Alfonso Signorini: Due nuovi ingressi nella Casa di “Gf Vip”: Gianluca Costantino e Antonio Medugno varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo. Quale sarà la reazione dei “vipponi” e soprattutto delle “vippone”? Quelli appena trascorsi sono stati giorni complicati per Soleil Sorge che si sente da sola contro tutti. A turbare più di tutto Soleil è probabilmente l’allontanamento da Manila Nazzaro con cui si era creata una bella amicizia. La vicinanza di Manila a Delia però ha rotto l’idillio e le due continuano a discutere e ad avere attriti. Emozionante sorpresa per Soleil che incontrerà la zia e l’amatissimo cagnolino Simba. In questi giorni Delia Duran ha raccontato molto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda ladel Gf Vip 6. A seguire tutte lesull’appuntamento condotto come sempre da Alfonso Signorini: Due nuovi ingressi nella Casa di “Gf Vip”: Gianluca Costantino e Antonio Medugno varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo. Quale sarà la reazione dei “vipponi” e soprattutto delle “vippone”? Quelli appena trascorsi sono stati giorni complicati per Soleil Sorge che si sente da sola contro tutti. A turbare più di tutto Soleil è probabilmente l’allontanamento da Manila Nazzaro con cui si era creata una bella amicizia. La vicinanza di Manila a Delia però ha rotto l’idillio e le due continuano a discutere e ad avere attriti. Emozionante sorpresa per Soleil che incontrerà la zia e l’amatissimo cagnolino Simba. In questi giorni Delia Duran ha raccontato molto ...

