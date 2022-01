GF Vip 6 | anticipazioni puntata 28 gennaio | entrano tre nuovi concorrenti

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladi stasera del Grande Fratello Vip 6 sarà scoppiettante soprattutto per le donne che si trovano nella Casa: le tre new entry che varcheranno la soglia del loft di Cinecittà, infatti, sono tre uomini sexy e decisi, che potrebbero far nascere nuove coppie dopo Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Si parlerà anche del rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge e soprattutto della lite tra quest’ultima e Manila Nazzaro. GF Vip, Alex Belli e Delia Duran: parla Stella, la loro amante In un intervento pubblico, l'amica intima dell'attore svela l'apertura di lui alla poligamia e non solo: si tira in ballo anche la Gf vip, Soleil Sorge GF Vip 6, in Casatre sexy inquilini Per un vippone che esce dalla ...