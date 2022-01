Germania, Spiegel: diplomatico russo espulso per sospetto spionaggio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il governo tedesco ha espulso un diplomatico russo, classificandolo come persona non grata. Si tratta di un dipendente del consolato di Monaco. Lo scrive lo Spiegel in un'anticipazione del numero di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il governo tedesco haun, classificandolo come persona non grata. Si tratta di un dipendente del consolato di Monaco. Lo scrive loin un'anticipazione del numero di ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania Spiegel Germania, Spiegel: diplomatico russo espulso per sospetto spionaggio Il governo tedesco ha espulso un diplomatico russo, classificandolo come persona non grata. Si tratta di un dipendente del consolato di Monaco. Lo scrive lo Spiegel in un'anticipazione del numero di questo weekend. Accreditato come diplomatico, l'uomo è sospettato di essere operativo come agente del servizio segreto SWR.

