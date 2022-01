Georgina Rodriguez | il vestito si apre all’improvviso | il prevedibile “incidente”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Conosciuta per essere la moglie di Cristiano Ronaldo; ma chi è? Andiamo alla scoperta della bellissima modella. Modella, influencer e moglie di Cristiano Ronaldo; andiamo alla scoperta didal sogno avuto sin da piccola, alle difficoltà economiche fino all’incontro con l’asso portoghese avvenuto grazie al suo lavoro. “Molti conoscono il mio nome, pochi sanno chi sono“: questa è una delle frasi più celebri chepronuncia nella serie documentario, Soy, che ha fatto il suo debutto nella il ventisette gennaio su Netflix. Documentario in cui viene raccontato la vinta, a trecentosessanta gradi, della modella. Maldini, che sgarbo alla Juventus: Agnelli furioso, e adesso? Nasce a Jaca, un comune in Spagna, nel ...

Cristiano Ronaldo non ha badato a spese per il compleanno della ...In occasione del 28° compleanno della compagna, Cristiano Ronaldo non ha badato a spese per quanto riguarda il regalo. L'attaccante del Manchester United ha infatti sorpreso la sua metà in quel di Dubai. Sul grattacielo più alto ...Il culmine di una giornata da favola in onore della neo 28enne è stato raggiunto con i giochi di luci e foto sul grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa ...Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo avevano smesso di frequentarsi poco dopo essersi conosciuti a causa di problemi familiari di lei. Poi però la loro relazione riprese quota.