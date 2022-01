FVG ORCHESTRA: 300 candidature da Italia, Europa e USA per entrare nella sinfonica regionale (Di venerdì 28 gennaio 2022) La FVG ORCHESTRA è sempre più ambita da artisti provenienti da tutta Italia, dall’Europa e anche da oltreoceano. Sono oltre 300, infatti, i candidati che hanno risposto ai bandi per diventare professori d’ORCHESTRA dell’Istituzione sinfonica della Regione: le domande sono arrivate da tutta Italia, da nord a sud e dalle isole e alcune anche dall’estero, in particolare da Slovenia, Francia, Spagna e Stati Uniti. FVG ORCHESTRA aveva lanciato ad inizio dicembre le selezioni per la ricerca di 14 musicisti da assumere a tempo indeterminato: concertino dei primi violini, violino di fila (3 posti), prima viola, viola di fila, primo violoncello, violoncello di fila, primo contrabbasso, primo clarinetto, secondo clarinetto, secondo corno, prima tromba e timpani. La ... Leggi su udine20 (Di venerdì 28 gennaio 2022) La FVGè sempre più ambita da artisti provenienti da tutta, dall’e anche da oltreoceano. Sono oltre 300, infatti, i candidati che hanno risposto ai bandi per diventare professori d’dell’Istituzionedella Regione: le domande sono arrivate da tutta, da nord a sud e dalle isole e alcune anche dall’estero, in particolare da Slovenia, Francia, Spagna e Stati Uniti. FVGaveva lanciato ad inizio dicembre le selezioni per la ricerca di 14 musicisti da assumere a tempo indeterminato: concertino dei primi violini, violino di fila (3 posti), prima viola, viola di fila, primo violoncello, violoncello di fila, primo contrabbasso, primo clarinetto, secondo clarinetto, secondo corno, prima tromba e timpani. La ...

