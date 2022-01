Forza Italia, l'appello di Cristina Rossello a Berlusconi: "Revochi la sua decisione di rinunciare a concorrere per la presidenza della Repubblica" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Egregio Presidente, assistiamo ormai da giorni al balletto quotidiano di schede bianche, elenchi di nomi di fantasia, caminetti, conclavi, terne, rose, veti e controveti, sulla pelle delle nostre istituzioni Repubblicane. Un teatrino politicante che non fa che aggravare la frattura tra popolo e classe politica. Avevamo creduto fortemente nella Sua candidatura alla presidenza della Repubblica come Le era stata proposta da tutti i Leader dei partiti di centrodestra ed accolta con entusiasmo da ampie fasce della popolazione. Eravamo e siamo convinti che nessuno più di Lei abbia le caratteristiche adatte a rivestire la prima carica dello Stato. Le hanno affibbiato l'etichetta di personalità “divisiva” poiché leader di partito, dimenticando strumentalmente che la maggior parte dei passati Presidenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Egregio Presidente, assistiamo ormai da giorni al balletto quotidiano di schede bianche, elenchi di nomi di fantasia, caminetti, conclavi, terne, rose, veti e controveti, sulla pelle delle nostre istituzionine. Un teatrino politicante che non fa che aggravare la frattura tra popolo e classe politica. Avevamo creduto fortemente nella Sua candidatura allacome Le era stata proposta da tutti i Leader dei partiti di centrodestra ed accolta con entusiasmo da ampie fascepopolazione. Eravamo e siamo convinti che nessuno più di Lei abbia le caratteristiche adatte a rivestire la prima carica dello Stato. Le hanno affibbiato l'etichetta di personalità “divisiva” poiché leader di partito, dimenticando strumentalmente che la maggior parte dei passati Presidenti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Antonio Tajani oggi da Mario Draghi. Forza Italia vuole resti a Palazzo Chigi #ANSA - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - GiovaQuez : Tajani: 'Mi auguro presidente di Forza Italia. Faremo di tutto per vincere'. Per vincere... #Quirinale22 - MaurizioFuochi : @StudControilGP Forza ragazzi siete il futuro dell'Italia, non permettere a nessuno di rovinarvelo - kappaespada : Voglio proprio vedere quanti in forza Italia e in fratelli d'Italia voteranno la Casellati. #Quirinale #PresidenteDellaRepubblica -