Fondotinta a 50 anni? Superato! Ecco perché provare la BB cream (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scegliere il Fondotinta giusto a 50 anni può essere complesso. Molto meglio passare a un prodotto che forse non hai mai apprezzato abbastanza! Il Fondotinta è la chiave per la riuscita ottimale della base trucco, quindi dev’essere in grado di uniformarsi perfettamente alla nostra pelle, sia per quanto riguarda l’aspetto cromatico sia per quanto riguarda la texture. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scegliere ilgiusto a 50può essere complesso. Molto meglio passare a un prodotto che forse non hai mai apprezzato abbastanza! Ilè la chiave per la riuscita ottimale della base trucco, quindi dev’essere in grado di uniformarsi perfettamente alla nostra pelle, sia per quanto riguarda l’aspetto cromatico sia per quanto riguarda la texture. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

giorgiahlm__ : ecco a proposito un appello alla L'Oréal dove lo trovo il colore più chiaro del vostro fondotinta accord parfait lo… - funny_dreamer16 : Ma quanto fondotinta si mettono??? Lo stucco!!!! E le ventenni che si stuccano così, a 50 anni che faranno?!… - versoblio : Non finirò mai di pensare che questa base super luminosa degli ultimi due anni non mi piace proprio per niente, par… - heytheregiulia : mai e poi mai avrei pensato che alla veneranda età di 25 anni avrei smesso di usare il fondotinta - seelkeet : io fiera di avere le lentiggini naturali anche se me le copro da anni con il fondotinta … -