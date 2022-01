Fiumicino, il 30 gennaio la Wmc European Title di Muay Thai (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fiumicino – “Domenica 30 gennaio, l’A.S.D. Team Rocchi Muay Thai, in collaborazione con Never Give Up Team, ha organizzato l’evento sportivo Top Level Fighters Muay Thai – WMC European Title. Al Faraon Disco Club di Via Arsiero, i migliori atleti del panorama nazionale ed internazionale si sfideranno in avvincenti performance per la conquista di titoli europei e italiani”. Lo rende noto l’Assessore allo Sport del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio. “La WMC è una delle più antiche e grandi organizzazioni professionistiche di Muay Thai del mondo, riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale – sottolinea Calicchio -. A contendersi il titolo europeo della categoria saranno Alessio Ancinelli, del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022)– “Domenica 30, l’A.S.D. Team Rocchi, in collaborazione con Never Give Up Team, ha organizzato l’evento sportivo Top Level Fighters– WMC. Al Faraon Disco Club di Via Arsiero, i migliori atleti del panorama nazionale ed internazionale si sfideranno in avvincenti performance per la conquista di titoli europei e italiani”. Lo rende noto l’Assessore allo Sport del Comune di, Paolo Calicchio. “La WMC è una delle più antiche e grandi organizzazioni professionistiche didel mondo, riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale – sottolinea Calicchio -. A contendersi il titolo europeo della categoria saranno Alessio Ancinelli, del ...

