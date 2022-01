Fiorentina, Commisso si ripaga il club con Chiesa-Vlahovic. Ma Firenze schiuma rabbia (Di venerdì 28 gennaio 2022) La cessione di Vlahovic alla Juventus unita a quella precedente di Chiesa hanno praticamene ripagato Commisso della cifra investita per comprare la Fiorentina. Ma Firenze teme il ridimensionamento Non come un fulmine a ciel sereno, ma quasi. Almeno così pare. L’affare Vlahovic ha mandato in estasi il mondo Juventus, mentre al contrario Firenze si lecca le ferite dopo aver perso un altro figlioccio dopo Chiesa e Bernardeschi. E nel mirino dei tifosi viola, più che lo stesso Vlahovic, ormai etichettato come traditore già da qualche mese, è finito il presidente Commisso. LA rabbia – L’addio di Vlahovic alla Fiorentina era ormai scontato, anche se i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) La cessione dialla Juventus unita a quella precedente dihanno praticamenetodella cifra investita per comprare la. Mateme il ridimensionamento Non come un fulmine a ciel sereno, ma quasi. Almeno così pare. L’affareha mandato in estasi il mondo Juventus, mentre al contrariosi lecca le ferite dopo aver perso un altro figlioccio dopoe Bernardeschi. E nel mirino dei tifosi viola, più che lo stesso, ormai etichettato come traditore già da qualche mese, è finito il presidente. LA– L’addio diallaera ormai scontato, anche se i ...

