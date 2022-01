Fiorentina: Commisso molto amareggiato dallo striscione esposto sul Ponte Vecchio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rocco Commisso ha vissuto in costante contatto telefonico la trattativa che ha portato Dusan Vlahovic alla Juventus. Il presidente della Fiorentina, come sottolinea il Corriere dello Sport, è rimasto molto amareggiato in particolare per lo striscione esposto da alcuni tifosi sul Ponte Vecchio raffigurante il suo volto come Joker. Il patron viola, nel frattempo, non si è lasciato pregare sul mercato. Cabral, infatti, è già arrivato in città per far dimenticare il partente centravanti serbo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roccoha vissuto in costante contatto telefonico la trattativa che ha portato Dusan Vlahovic alla Juventus. Il presidente della, come sottolinea il Corriere dello Sport, è rimastoin particolare per loda alcuni tifosi sulraffigurante il suo volto come Joker. Il patron viola, nel frattempo, non si è lasciato pregare sul mercato. Cabral, infatti, è già arrivato in città per far dimenticare il partente centravanti serbo. SportFace.

