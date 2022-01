FIFA potrebbe perdere il dominio: l’offerta di UFL si preannuncia rivoluzionaria (Di venerdì 28 gennaio 2022) Strikerz ha presentato ufficialmente il progetto UFL, il videogioco di calcio gratuito che punta a scalzare FIFA dal ruolo di leader. Nel pomeriggio di ieri Strikerz Inc. ha fatto la presentazione ufficiale di UFL, il gioco di calcio online completamente gratuito che punta a scalzare FIFA dal ruolo di leader del settore. Quando il progetto è stato annunciato con un breve teaser trailer, gli appassionati di simulazioni calcistiche non si aspettavano un progetto così stratificato e solido come quello che è stato illustrato dal Ceo della compagnia Eugene Nashilov. La prima sorpresa di questo primissimo trailer gameplay è stata la presenza di Cristiano Ronaldo come principale ambasciatore del progetto. Il cinque volte campione del mondo ha rivelato che UFL uscirà nel corso del 2022 non appena sarà pronto (una frecciata a Konami e ad ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Strikerz ha presentato ufficialmente il progetto UFL, il videogioco di calcio gratuito che punta a scalzaredal ruolo di leader. Nel pomeriggio di ieri Strikerz Inc. ha fatto la presentazione ufficiale di UFL, il gioco di calcio online completamente gratuito che punta a scalzaredal ruolo di leader del settore. Quando il progetto è stato annunciato con un breve teaser trailer, gli appassionati di simulazioni calcistiche non si aspettavano un progetto così stratificato e solido come quello che è stato illustrato dal Ceo della compagnia Eugene Nashilov. La prima sorpresa di questo primissimo trailer gameplay è stata la presenza di Cristiano Ronaldo come principale ambasciatore del progetto. Il cinque volte campione del mondo ha rivelato che UFL uscirà nel corso del 2022 non appena sarà pronto (una frecciata a Konami e ad ...

FIFA potrebbe perdere il dominio: l’offerta di UFL si preannuncia rivoluzionaria Periodico Italiano UFL: tutto quello che sappiamo del FIFA killer Nella serata di ieri è stato presentato UFL e noi vogliamo ricapitolare tutto quello che sappiamo di quello che in molti conoscono come il FIFA killer. Onestamente non sappiamo dove Strikerz Inc.

