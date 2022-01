Fermato carico di 426 monopattini dalla Cina destinato a Bergamo

Advertising

NunziaNunzia5 : @VPrivaci @Emanuele_Gnani Sono andata via molto prima, alle 17.30 quando ormai la Digos aveva fermato il carico del… - News_24it : LIVORNO - In viaggio da Olbia a Livorno con oltre 300 chili di infiorescenze di cannabis sativa trasportati ed è pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermato carico

La Nuova Ferrara

... il tempo trascorso tra l'esordio e la presa indel paziente (97%) ed eventuali trattamenti ... Il contesto emergenziale Covid - 19 non ha, però,la lotta ai disturbi alimentari. Un simile ...... il giudice per le indagini preliminari Marzio Bruno Guidorizzi ha da poco firmato a suoun decreto penale di condanna per novemila euro di multa. L'uomo era statodai carabinieri ...É stata effettuata, nei giorni scorsi, la regolarizzazione, sotto la vigilanza dei funzionari ADM di Bergamo – sede di Levate, di 426 monopattini elettrici provenienti dalla Cina e giunti non conformi ...Presentato ieri il piano di cantierizzazione della tratta B2, ma il ricorso della seconda classificata fa slittare l’apertura del cantiere al 2023 ...