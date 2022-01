Femminicidi | l’allarme di Save The Children | anche i figli rimasti orfani sono vittime come le madri

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 28 gennaio 2022) C’è un fatto a cui, spesso, quando si parla di, di violenza di genere, di molestie, aggressioni nei confronti delle donne, non si pone attenzione, almeno in un primo momento. Il fatto che queste donne stuprate, molestate, assassinate, in certi casie che le aggressioni nei loro confronti, fino addirittura alla loro uccisione, avvengono sotto gli occhi dei loroe, soprattutto quando avvengono tra le mura domestiche. Ormai troppo spesso, e sempre di più. Maquando questo non accade, questi ragazze e ragazzi, bambini e bambine rimangono generalmente(in particolare nel caso, comune, in cui è il padre, il marito, il partner a compiere questa violenza) con tutti i problemi e i disagi emotivi, psicologici ma ...