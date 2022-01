(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nello spogliatoio dello Stadium, dove è passato per le prime riprese in maglia bianconera, gli hanno fatto trovare una torta di compleanno con una candelina da spegnere: 'Oggi è davvero una giornata ...

Advertising

ilcirotano : Felicità Dusan: “Juve è orgoglio, tradizione, famiglia. Fino alla fine” - - lobasso_sara : Domani Dusan tocca il suolo torinese e io piango per la felicità e perché sono positiva ?? Siateci anche al posto mio amico Juventini ?? - XxviiEmma : dopo l'annuncio di dusan annunciassero anche la cessione di ramsey sai che felicità - GragFredericks : @ArsenalFC_fl ragazzi siete sempre indietro sveglia Juventus Accord Dusan VLAHOVIC lo sa già Gigi Buffon augura… - CamFerrari25 : tl intasata da dusan e charles, niccolò questa è la felicità -

Ultime Notizie dalla rete : Felicità Dusan

... gli hanno fatto trovare una torta di compleanno con una candelina da spegnere: 'Oggi è davvero una giornata speciale per me, uno dei compleanni più felici che abbia mai vissuto', diceVlahovic ...1 Gigi Buffon oggi compie 44 anni, il doppio diVlahovic che spegne 22 candeline. Il portiere del Parma dice la sua sulla 'sua' Juventus in un'... perda disgrazia altrui, ma io ho pagato ...