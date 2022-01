Fedez e Chiara Ferragni, “E’ finita”: il motivo choc della rottura. Spunta una terza persona dal nome molto famoso (Di venerdì 28 gennaio 2022) Liti continue e l’ombra di una terza persona: si torna a parlare di crisi nella storia d’amore fra Fedez e Chiara Ferragni. Secondo alcune indiscrezioni la coppia più famosa di Instagram starebbe vivendo un periodo difficile. Fedez e Chiara Ferragni, la crisi A parlare di una crisi fra Fedez e Chiara Ferragni è il settimanale Oggi e per la precisione Alberto Dandolo. “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto”. Fra l’influencer e il marito nell’ultimo periodo ci sarebbero state forti tensioni, causate dalla convivenza forzata e ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 28 gennaio 2022) Liti continue e l’ombra di una: si torna a parlare di crisi nella storia d’amore fra. Secondo alcune indiscrezioni la coppia più famosa di Instagram starebbe vivendo un periodo difficile., la crisi A parlare di una crisi fraè il settimanale Oggi e per la precisione Alberto Dandolo. “Qualcuno avvertae suo maritoche nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto”. Fra l’influencer e il marito nell’ultimo periodo ci sarebbero state forti tensioni, causate dalla convivenza forzata e ...

Advertising

OhWhatFun__ : RT @emrato: Il bracciale da narcos da 300.000€ non è servito? O forse è proprio quella zozzeria il problema 'Chiara Ferragni e Fedez in cr… - emrato : Il bracciale da narcos da 300.000€ non è servito? O forse è proprio quella zozzeria il problema 'Chiara Ferragni e… - fallingalwaysv : Chiara e Fedez hanno creato una meraviglia - libero_it : I #ferragnez sono in crisi? Leggi qui per sapere cosa sta succedendo tra #ChiaraFerragni e #Fedez. - telodogratis : Fedez e Chiara Ferragni in crisi? La coppia fa chiarezza sui social -