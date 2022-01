Federica Calemme eliminata della puntata del 28 gennaio 2022 del GF Vip

Advertising

Novella_2000 : Chi è l'eliminato della puntata del 28 gennaio 2022 del GF VIP? Le percentuali #gfvip - BooB00199 : RT @roberta5995: Pensavo fosse impossibile trovare un concorrente più inutile di Z3lletta ed invece esiste Federica Calemme surreale #gfv… - rattenni_anna : RT @roberta5995: Pensavo fosse impossibile trovare un concorrente più inutile di Z3lletta ed invece esiste Federica Calemme surreale #gfv… - roberta5995 : Pensavo fosse impossibile trovare un concorrente più inutile di Z3lletta ed invece esiste Federica Calemme surreale #gfvip - chapmns : federica calemme alessia macari -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Calemme

Una di queste concorrenti è Nathaly Caldonazzo, che dalla puntata del 25 gennaio esce come nominata assieme ae Gherardo 'Barù' Gaetani. La soubrette romana da parte sua non ha fatto ...riceverà la visita della sorella?, questa sera venerdì 28 gennaio, poterebbe lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip . Entrata da poco meno di un ...Grande Fratello VIP: Chi è l'eliminato di ieri sera tra i nominati Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo? Percentuali ...Il Grande Fratello Vip 6 continua con la trentottesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto ...