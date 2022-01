FBI 4 e FBI International, anticipazioni 29 gennaio: due terribili omicidi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le indagini poliziesche di FBI 4 e FBI: International torneranno il 29 gennaio su Rai due a partire dalle 21:00 circa. Le due squadre di agenti federali, come segnalano le anticipazioni, avranno a che fare con due casi di omicidio molto brutti. Nell'episodio FBI intitolato Conosci te stesso, gli agenti dovranno fermare un folle assassino che prende di mira i gay di colore. Il Fly Team, invece, nel corso dell'episodio FBI: International intitolato Ottimismo americano, dovrà indagare sull'omicidio di un giovane spagnolo trovato morto dal suo compagno che finirà per diventare il principale sospettato dell'orribile crimine. anticipazioni FBI 4, episodio 29 gennaio: Maggie Bell e la squadra alle prese con un omicida razzista Maggie Bell e la squadra ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le indagini poliziesche di FBI 4 e FBI:torneranno il 29su Rai due a partire dalle 21:00 circa. Le due squadre di agenti federali, come segnalano le, avranno a che fare con due casi dio molto brutti. Nell'episodio FBI intitolato Conosci te stesso, gli agenti dovranno fermare un folle assassino che prende di mira i gay di colore. Il Fly Team, invece, nel corso dell'episodio FBI:intitolato Ottimismo americano, dovrà indagare sull'o di un giovane spagnolo trovato morto dal suo compagno che finirà per diventare il principale sospettato dell'orribile crimine.FBI 4, episodio 29: Maggie Bell e la squadra alle prese con un omicida razzista Maggie Bell e la squadra ...

