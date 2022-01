Fazio risolve il contratto con la Roma | triennale alla Salernitana

(Di venerdì 28 gennaio 2022) . Il difensore argentino torna da Sabatini Come riporta Sky Sport dopo la risoluzione contrattuale con la, con l’accordo trovato nel pomeriggio, Federicoha subito firmato con la. Altro colpo di Sabatini edi tre anni per il classe 1987. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloil contratto con la Roma: triennale alla Salernitana. Il difensore argentino torna da Sabatini Come riporta Sky Sport dopo la risoluzione contrattuale con la Roma, con l'accordo trovato ...Direzione Salernitana Le voci di qualche settimana fa si confermano vere:è a un passo da essere un giocatore della Salernitana dopo un breve tira e molla telefonico con Walter Sabatini , ...Roma, 28 gennaio 2022- A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato, la Roma continua ad operare sulle uscite per far rifiatare le casse della società. L'ultimo giocatore a ...Federico Fazio e la Roma si dicono addio. Il difensore risolve il contratto consensualmente con il club e rinuncia alla causa da 2 milioni di euro intentata alla ...