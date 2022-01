Advertising

lifestyleblogit : Farmaceutica, Paul Stoffels nuovo Ceo Galapagos - - italiaserait : Farmaceutica, Paul Stoffels nuovo Ceo Galapagos -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaceutica Paul

Adnkronos

'I miei 23 anni alla guida di questa azienda hanno rappresentato un viaggio incredibile e non potrei essere più onorato di consegnare il timone a. Come fondatore e membro del board dell'azienda ...Gli autori sono :Anthony Taylor " un combattente per il cibo naturale; Aleksandra ... petrolifera e', un file che ha allegato come documento di denuncia alla Corte Internazionale ...(Adnkronos) – Paul Stoffels è il nuovo Chief executive officer (Ceo) di Galapagos Nv a partire dal 1 aprile 2022. Ad annunciare la nomina di Stoffels è la stessa azienda, specializzata nello sviluppo ...Cambio al vertice per Galapagos. Dal 1 aprile Paul Stoffels sarà il nuovo Chief Executive Officer dell'azienda ...