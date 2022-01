Fabrizio Moro tra musica e cinema | L' amore alla fine ti salva sempre

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Febbraio 2022 è un mese intenso e importante per il percorso artistico di. Da una parte la, con il ritorno sul palco dell'Ariston con il brano 'Sei tu' e l'uscita di un nuovo Ep ...

Febbraio 2022 è un mese intenso e importante per il percorso artistico di. Da una parte la musica, con il ritorno sul palco dell'Ariston con il brano 'Sei tu' e l'uscita di un nuovo Ep di inediti. Dall'altra il cinema, con l'esordio alla regia, insieme ad ...E' quanto confessa all'AdnKronos il cantautore, ora anche regista con il film 'Ghiaccio, che sarà in gara fra i big al 'Festival di Sanremo' con la canzone 'Sei tu' . Nel testo, scrive ...Il cantante debutta alla regia con il film "Ghiaccio", è protagonista a Sanremo con il brano "Sei tu" e pubblica un Ep ...Sono due vite parallele, quelle di Fabrizio Moro e di Giorgio Orsini, il giovane pugile interpretato da Giacomo Ferrara in “Ghiaccio”, il film che segna l'esordio del ...