Expo Dubai | il Gruppo Bracco racconta il futuro della medicina predittiva e dell’imaging intelligente

Advertising

rtne_ws : RT @Spindox_It: “Era il migliore dei tempi, era il peggiore dei tempi”. Era il tempo dell'intelligenza artificiale (lettera da Expo Dubai).… - TV7Benevento : Bracco tra i protagonisti della Settimana della Salute a Expo Dubai... - HomicideBm : RT @MUFCScoop: Cristiano Ronaldo at Expo 2020 Dubai Al Wasl Plaza #MUFC - minsungiie : io che cerco di capire se mi conviene usare la mia bds dell'inps per andare a Dubai a marzo/aprile con l'Expo oppur… - italiaserait : Bracco tra i protagonisti della Settimana della Salute a Expo Dubai -

Ultime Notizie dalla rete : Expo Dubai

... di scienza e di competenza, nel dibattito e nel confronto di esperienze che in questi mesi stiamo ospitando e animando", ha detto il Commissario generale per l'Italia a, Paolo Glisenti. ..."La Regione Marche sarà presente all'dinella settimana 21 - 26 febbraio 2022 con una serie di forum, italian dialog e laboratori nel Padiglione Italia e con uno straordinario calendario di eventi delle imprese marchigiane. La ...Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Il futuro inizia qui. Il Gruppo Bracco, in qualità di Official Gold Sponsor del Padiglione Italia, sarà fra i ...(Adnkronos) – Il futuro inizia qui. Il Gruppo Bracco, in qualità di Official Gold Sponsor del Padiglione Italia, sarà fra i protagonisti della Settimana della Salute e del Benessere, una delle 10 rass ...