Everton | scelto il nuovo allenatore | accordo raggiunto!

Advertising

deatoffees : #everton sembra aver scelto il portoghese #VitorPereira, manager certamente capace, ma alla prima esperienze in… -

Ultime Notizie dalla rete : Everton scelto

ItaSportPress

Il giocatore è stato sondato dall'Arsenal e dall'ed è stato pure proposto al Milan, tramite ...la spuntarono proprio sull'Inter all'epoca allenata da Conte per quello che fu poicome il ...... 1, "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/gazzanet/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Gerrard: 'Scioccato quando Benitez hadi andare all''" } ] } ]...In Inghilterra ne sono certi: Frank Lampard è destinato a vincere la gara per ottenere il posto di capo allenatore dell'Everton. Prende dunque corpo l'ipotesi sostenuta da diversi giorni dal Liverpool ...Il Napoli avrebbe scelto il calciatore che sacrificherà in estate per far quadrare i bilanci, il club azzurro chiede 35 milioni di euro per la cessione dell'attaccante.