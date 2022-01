Eurolega | Olimpia Milano-Zalgiris 65-58 Messina | “Vittoria importante | ma è mancata qualità”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ettoreè soddisfatto a metà nel post-partita diKaunas 65-58. E’ arrivata infatti lanumero 14 della regular season per l’Armani Exchange, ma la prestazione non è stata certo entusiasmante: “Non siamo stati attenti, èlama apprezziamo il fatto che l’impegno abbia vinto la partita per noi – ha spiegato il coach – Loaveva assenze ma ha preparato bene la partita, noi invece dobbiamo alzare il livello delle nostre prestazioni perchè non è pensabile che basti questo. Lacomunque èe ce la teniamo stretta.” A livello di singoli,dice la sua: “I minuti di Daniels sono stati importanti anche oggi, Hall è sempre ...

Continua la corsa dell'AX Milano in. I biancorossi calano il poker di vittorie filate domando lo Zalgiris, 65 - 58. Pur senza brillare, contro il fanalino di coda del torneo, l'si aggrappa alla sua grande difesa: al ...La Armani Exchange Milano ha superato al Mediolanum Forum i lituani dello Zalgiris Kaunas per 65 - 58 nel match valido per la 23ª giornata di. Pergli statunitensi Daniels e Hall mettono a referto 12 punti. La squadra di Messina è terza in classifica con 14 vittorie su 20 partiteQuarta vittoria consecutiva l’Ax, a cui basta il secondo quarto per piegare i lituani e consolidare il terzo posto ...L'Olimpia Milano doveva vincere e centra l'obiettivo nella sfida casalinga contro lo Zalgiris Kaunas. La squadra di Messina si impone per 65-58 al termine di una partita certamente non entusiasmante, ...