"Estorsione da 327mila euro al club per evitare il caos nella tifoseria": 17 capi ultrà del Genoa verso il processo per associazione a delinquere (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il "clima intimidatorio e di pressione costante", le aggressioni e le minacce, un'Estorsione continuata da centinaia di migliaia di euro: nell'avviso di conclusione indagini inviato a 17 capi ultrà del Genoa c'è l'affresco di un sistema criminale che per quasi 15 anni – sostiene la procura di Genova – ha tenuto sotto scacco l'ex patron Enrico Preziosi, ma anche i calciatori e il resto della stessa tifoseria rossoblù. L'accusa principale è di associazione per delinquere finalizzata a "commettere una serie indeterminata di delitti", tra cui violenza privata e lesioni personali: secondo il procuratore Francesco Pinto e la sostituta Francesca Rombolà gli indagati "esercitavano il governo della parte radicale del tifo Genoano al fine di ...

