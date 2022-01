"Esito scontato, ecco chi sarà il nuovo capo dello Stato". Quirinale, Paolo Mieli scopre le carte (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Penso che siamo alla fase finale, anche se sono due o tre sere che avrei dato la stessa risposta": Paolo Mieli, ospite di Piazzapulita su La7, ha commentato le vicende che da qualche giorno a questa parte ruotano attorno all'elezione del presidente della Repubblica Tutto sembra essere ancora fermo, visto che le parti politiche non hanno trovato un accordo sul nome da candidare e votare a maggioranza. Secondo lo storico, però, difficilmente si andrà oltre questa settimana. Piuttosto ottimista, insomma. Mieli, poi, ha detto di sapere con certezza chi sarà eletto alla presidenza della Repubblica: "L'Esito a mio avviso è scontato: sarà Mario Draghi il nuovo capo dello Stato. Guardo queste cose ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Penso che siamo alla fase finale, anche se sono due o tre sere che avrei dato la stessa risposta":, ospite di Piazzapulita su La7, ha commentato le vicende che da qualche giorno a questa parte ruotano attorno all'elezione del presidente della Repubblica Tutto sembra essere ancora fermo, visto che le parti politiche non hanno trovato un accordo sul nome da candidare e votare a maggioranza. Secondo lo storico, però, difficilmente si andrà oltre questa settimana. Piuttosto ottimista, insomma., poi, ha detto di sapere con certezza chieletto alla presidenza della Repubblica: "L'a mio avviso èMario Draghi il. Guardo queste cose ...

