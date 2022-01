Esce di scena la Peugeot 108

(Di venerdì 28 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo anno si esprime anche con una gloriosa uscita dinell’ampia gamma della Casa del Leone. La citycar108 si fa infatti da parte, dopo il buon successo italiano di vendite che ne ha segnato il lungo percorso commerciale. Il suo originale debutto risale al 2014, quando va a sostituire la 107 e diventa porta di accesso nell’estesa gamma, esordisce subito come auto ufficiale di X-Factor nell’edizione dello stesso anno. Un modo eclatante per manifestare la propria presenza in un segmento densamente popolato, il secondo più importante in Italia per immatricolazioni. Le circa 50.000 unità vendute nel Belpaese ne consolidano rapidamente la posizione, testimoniando la validità di una formula che associa compattezza ad una spiccata personalizzazione che le permetteva di esser scelta in 5.000 ...

Il 50enne Rosario Magliarisi, un insegnante di chimica alle scuole superiori di Camposampiero (Padova) è in stato di fermo. Ferita al collo, la 42enne Rosario Magliarisi è in ospedale e non è in peric ...
MILANO (ITALPRESS) - Il nuovo anno si esprime anche con una gloriosa uscita di scena nell'ampia gamma della Casa del Leone. La citycar Peugeot 108 si fa in ...