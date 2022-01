«Ero pro choice prima del Covid e lo sono ancora oggi» ha detto l' attrice

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 gennaio 2022) No all’obbligo vaccinale. Lo dice chiaro e tondo Evangeline Lilly: l’, nota per aver interpretato Kate nella serie Lost, si è schierata apertamente contro l’obbligo del vaccino anti-. E, sui social, ha confermato la sua partecipazione, lo scorso fine settimana, a una protesta a Washington D.C. a sostegno della «sovranità corporea» e del diritto di scelta. Evangeline Lilly addio capelli lunghi guarda le foto Leggi anche › Evangeline Lilly si rasa a zero. Dopo un sondaggio su Instagram ...