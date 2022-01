Energia, Ue e Usa: “Al lavoro per evitare choc alle forniture di gas in caso di invasione russa dell’Ucraina”. E si studia potenziamento Tap (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bruxelles e Washington lavorano per garantire la sicurezza delle forniture di gas alla Ue in caso di invasione russa dell’Ucraina. “Gli Stati Uniti sono il nostro maggiore fornitore di Gas naturale liquefatto“, ricorda in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha firmato con il presidente Usa Joe Biden una nota congiunta in cui si legge: “Siamo impegnati alla sicurezza energetica dell’Europa, alla sostenibilità e ad accelerare la transizione globale all’Energia pulita. Condividiamo l’obiettivo di assicurare la sicurezza energetica dell’Ucraina e la progressiva integrazione dell’Ucraina nel mercato del gas e dell’elettrico europeo“. L’argomento sarà all’ordine del giorno nella riunione del Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bruxelles e Washington lavorano per garantire la sicurezza delledi gas alla Ue indi. “Gli Stati Uniti sono il nostro maggiore fornitore di Gas naturale liquefatto“, ricorda in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha firmato con il presidente Usa Joe Biden una nota congiunta in cui si legge: “Siamo impegnati alla sicurezza energetica dell’Europa, alla sostenibilità e ad accelerare la transizione globale all’pulita. Condividiamo l’obiettivo di assicurare la sicurezza energeticae la progressiva integrazionenel mercato del gas e dell’elettrico europeo“. L’argomento sarà all’ordine del giorno nella riunione del Consiglio ...

Advertising

EsgData : ??Il Dipartimento dell’#Energia degli Stati Uniti ha recentemente rilasciato una richiesta di informazioni in cerca… - AigetEnergia : RT @SissiBellomo: Energia, senza #gas russo l’Europa rischia (anche con lo scudo della Casa Bianca) Gli Usa lavorano a un piano per protegg… - kiriluvbot : @goIdenxiao la c4 gli fa guadagnare energia mentre vola ????? a caso????? e la c6 ogni volta che usa e o q ha la spada anemo infused???? - emme_emi : RT @SissiBellomo: Energia, senza #gas russo l’Europa rischia (anche con lo scudo della Casa Bianca) Gli Usa lavorano a un piano per protegg… - ilFrancoTirator : RT @SissiBellomo: Energia, senza #gas russo l’Europa rischia (anche con lo scudo della Casa Bianca) Gli Usa lavorano a un piano per protegg… -