Emma Bonino: «Noi, le queenmaker per Marta Cartabia al Quirinale» (Di venerdì 28 gennaio 2022) La senatrice di PiùEuropa e Azione Emma Bonino dice che più che i kingmaker servirebbero le queenmaker per risolvere lo stallo messicano sul Quirinale. E sostiene oggi in un'intervista a La Stampa che Marta Cartabia sarebbe il nome giusto per il Colle: «Non è un nome "nostro", cioè appartenente ai nostri movimenti o direttamente alle nostre culture politiche, ma è una persona qualificata e adatta al ruolo. E, in più, è una donna: sarebbe un segnale potente, di cambiamento positivo vedere una donna ai vertici della Repubblica dopo tante chiacchiere. Non è ascrivibile ad uno schieramento, ma fa parte dell'attuale governo in una posizione di rilievo. Noi abbiamo solo 5 voti, ma continuiamo a pensare che, fallito il negoziato sui candidati maschi, farebbero bene a considerare le donne ...

