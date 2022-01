Elisabetta Belloni, dalla crisi degli ostaggi ai fondi alla società civile. Le ong: “Si batte per sempre per il dialogo”. Cecilia Strada: “Diplomatici come lei mi fanno sentire al sicuro” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Poteva trattarsi di gestire la liberazione di ostaggi italiani, di aprire un tavolo di crisi sui dossier più caldi, soprattutto quelli mediorientali, o di schierarsi in favore di una battaglia che riteneva giusta, a volte anche andando oltre la sua posizione di funzionario dello Stato. Ma se si ascoltano i racconti dei rappresentanti della società civile, delle organizzazioni non governative, di chi si è seduto dalla parte opposta del tavolo rispetto a lei, si ottiene sempre la stessa risposta: “Elisabetta Belloni è uno dei Diplomatici più attenti alle esigenze delle organizzazioni, disponibile a presenziare a una riunione anche il 15 di agosto. Anche nelle diversità di opinione, il confronto è sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Poteva trattarsi di gestire la liberazione diitaliani, di aprire un tavolo disui dossier più caldi, soprattutto quelli mediorientali, o di schierarsi in favore di una battaglia che riteneva giusta, a volte anche andando oltre la sua posizione di funzionario dello Stato. Ma se si ascoltano i racconti dei rappresentanti della, delle organizzazioni non governative, di chi si è sedutoparte opposta del tavolo rispetto a lei, si ottienela stessa risposta: “è uno deipiù attenti alle esigenze delle organizzazioni, disponibile a presenziare a una riunione anche il 15 di agosto. Anche nelle diversità di opinione, il confronto è...

Advertising

riotta : Non so se andrà #Quirinale ma chiunque abbia lavorato con Elisabetta #Belloni sa che si tratta di una donna e una leader formidabile #occhio - repubblica : Elisabetta Belloni candidata al Quirinale. Discreta, amante della campagna, grande lavoratrice: l'ambasciatrice a c… - petergomezblog : Elisabetta Belloni e il suo pensiero su donne e carriera diplomatica - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Elisabetta Belloni, dalla crisi degli ostaggi ai fondi alla società civile. Le ong: “Si batte per sempre per il dialog… - UnoNemoNessuno : RT @fattoquotidiano: Elisabetta Belloni, dalla crisi degli ostaggi ai fondi alla società civile. Le ong: “Si batte per sempre per il dialog… -