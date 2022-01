Elisa Balsamo a Sanremo 2022 | tutto sulla campionessa del ciclismo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’arrivo diè pari a quello di un’autorità. A soli 23 anni la giovanegià dona lustro al tricolore, con quella maglia iridata conquistata con quell’oro durante il campionato mondiale su strada del Belgio. Non l’unico titolo, ovviamente, perché stiamo parlando di un’atleta capace di vincere ovunque grazie alla sua poliedricità.sia su strada che su pista, e dietro le sue prestazioni ci sono sempre sessioni intense di preparazione, calcolate minuziosamente per presentarsi al massimo delle condizioni quando arrivano le gare. Chi ènasce a Cuneo nel 1998, e ilè la sua passione. Quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Balsamo

Le pressioni si fanno sentire: 'È stato un inverno un po' diverso al solito. La maglia iridata è sicuramente una maglia bellissima, però ha anche un certo peso. Sono comunque molto contenta di com'è ...