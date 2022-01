Elio Vito (e chissà quanti altri nel centrodestra) non voterà Casellati al Quirinale (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Non voterò Maria Elisabetta Casellati, al di là della stima personale, mi asterrò. È un metodo sbagliato quello della conta in Aula, il centrodestra sta mandando allo sbaraglio alte personalità, invece serve condivisione con il centrosinistra per eleggere il capo dello Stato”. Lo dice chiaro e tondo Elio Vito, deputato storico di Forza Italia da tempo critico con alcune posizioni del suo partito, in particolare quando tenta di imitare il sovranismo degli alleati Lega e Fratelli d’Italia. Secondo il napoletano diventata una vera e propria star dei social per le sue battaglie a favore del Ddl Zan, del referendum eutanasia e quello sulla cannabis, si tratta di un “modo surrettizio per controllare i parlamentari, nascondere le palesi divisioni interne, ma soprattutto una grave mancanza di rispetto istituzionale”. Non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Non voterò Maria Elisabetta, al di là della stima personale, mi asterrò. È un metodo sbagliato quello della conta in Aula, ilsta mandando allo sbaraglio alte personalità, invece serve condivisione con il centrosinistra per eleggere il capo dello Stato”. Lo dice chiaro e tondo, deputato storico di Forza Italia da tempo critico con alcune posizioni del suo partito, in particolare quando tenta di imitare il sovranismo degli alleati Lega e Fratelli d’Italia. Secondo il napoletano diventata una vera e propria star dei social per le sue battaglie a favore del Ddl Zan, del referendum eutanasia e quello sulla cannabis, si tratta di un “modo surrettizio per controllare i parlamentari, nascondere le palesi divisioni interne, ma soprattutto una grave mancanza di rispetto istituzionale”. Non ...

