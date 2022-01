Elezioni Quirinale: il giorno della prova di forza su Casellati. La diretta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il centrodestra vota Casellati Il Movimento 5 stelle non entrerà in aula Il Pd si astiente Italia Viva non partecipa al voto Alternativa c'è continua a votare il magistrato Nino... Leggi su europa.today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il centrodestra votaIl Movimento 5 stelle non entrerà in aula Il Pd si astiente Italia Viva non partecipa al voto Alternativa c'è continua a votare il magistrato Nino...

