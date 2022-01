Elezioni Quirinale: il giorno della prova di forza su Casellati (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il centrodestra vota Casellati Il Pd si astiente Italia Viva non partecipa al votoElezioni Quirinale, la diretta"Indicazione di voto. Quinto scrutinio. Scrivere Elisabetta ... Leggi su europa.today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il centrodestra votaIl Pd si astiente Italia Viva non partecipa al voto, la diretta"Indicazione di voto. Quinto scrutinio. Scrivere Elisabetta ...

Advertising

francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - repubblica : Elezioni al Quirinale, al quarto scrutinio 166 voti a Mattarella: chi l'ha votato e perche' - HuffPostItalia : Renzi: 'Elezioni per il Quirinale scambiate per X Factor, show indecoroso' - linoge80 : RT @LucillaMasini: Renzi: 'L'indecoroso show delle elezioni dimostra una sola cosa: bisogna far scegliere il Presidente ai cittadini'. Come… - apacchia : @ZanAlessandro Da elettore del Centrosinistra sono allibito. Avete fatto condurre i giochi da Salvini dal primo mom… -