Elezioni Quirinale | che cosa succede dopo il voto su Casellati | la diretta del sesto scrutinio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In corso ilscrutino per l'elezione del presidente della Repubblica, il secondo della giornata. I risultati intorno alle 21:00. In corso un confronto tra i gruppi politici. Nelil Pd, M5s e Leu hanno...

francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - Tommasolabate : “Scusi, lei si candida?”. La sindrome del citofono di Salvini si abbatte sul voto del #Quirinale. @Corriere - SkyTG24 : DIRETTA - Elezione presidente della Repubblica, alle 11 nuova votazione al Quirinale - zazoomblog : Diretta Elezioni Quirinale alla sesta votazione astensione centrodestra dopo la fumata nera su Casellati. Scheda bi… - Arianna42843157 : RT @Storace: Le schede votate parlano chiaro #Quirinale -

L' incidente sul voto di Elisabetta Alberti Casellati , che riscuote 71 preferenze in meno rispetto alla totalità dei grandi elettori di centrodestra , fa scivolare il quadro politico verso una ...'Chiediamo un incontro dallo scorso 28 dicembre - ha detto il leader di Azione durante lo specialecondotto da Porro su Rete4 - Vedo ancora troppe impostazioni di parte ma per eleggere un ...Giulio Di Donato, ex parlamentare e vicesegretario del Psi di Bettino Craxi, risponde alle domande de ildenaro.it sulla corsa al Colle.Si sente spesso parlare, in merito all'elezione per il Quirinale, del candidato di bandiera. Ma chi è questa figura? Qual è il suo ruolo? Cosa rappresenta?