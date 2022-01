Elezioni Presidente della Repubblica | risultati quinta votazione | Casellati si ferma a 382 voti | la Destra non è compatta Si torna in Aula alle 17 per il sesto scrutinio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Concluso loper l’elezione del. Un’altra fumata nera per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale: Maria Elisabetta Alberti, sostenuta da Centro, si èta a 382, dimostrando che neanche la coalizione che avrebbe dovuto sostenerla èsulla scelta del nuovo. Tutto il Centro Sinistra si è invece astenuto dalla, i...

Advertising

Tommasolabate : “Scusi, lei si candida?”. La sindrome del citofono di Salvini si abbatte sul voto del #Quirinale. @Corriere - SkyTG24 : DIRETTA - Elezione presidente della Repubblica, alle 11 nuova votazione al Quirinale - DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - infoitinterno : Diretta elezioni Presidente della Repubblica/ Quirinale, Casellati ferma a 382 voti - ROMINA70672119 : RT @ChiodiDonatella: #LETTA: 'CON LA #CASELLATI SALTA TUTTO'. MA È UNA PROMESSA O UNA MINACCIA? Proposta 'assurda e incomprensibile'per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Presidente

LaCasellati è abbondantemente sotto la misura del centrodestra nei grandi elettori'. Lo dice Emanuele Fiano, del Pd . 'Qualcuno lì dovrebbe iniziare a ragionare di politica e non più di ...La soluzione sono le. Ora combattiamo e sulla base di quello che accradrà faremo le nostre ... su Elisabetta Casellati che dadel Senato, Seconda Carica dello Stato, diventerebbe ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra, ha ottenuto 382 voti nel quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. 46 ...La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha ottenuto meno di 400 voti nel corso del quinto scrutinio per l’elezione del Capo dello St ...