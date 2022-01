Elezioni Presidente della Repubblica | risultati del sesto scrutinio | caterva di voti per Mattarella | ma vincono gli astenuti

(Di venerdì 28 gennaio 2022)diper Sergioalper l’elezione del, ma i 444impongono una nuova fumata nera per la scelta del nuovo inquilino del Quirinale. Ivotazione confermano, infatti, la volontà di confermare l’attuale Capo dello Stato, che però si è già dichiarato non disponibile a un secondo mandato.in diretta: 336 Schede bianche: 106 Di Matteo: 41 Casini: 9 Manconi: 8 Cartabia: 5 Draghi: 5 Belloni: 4 Casellati: 2...

della Repubblica, flop per Elisabetta Casellati Dopo l'insuccesso della candidatura di Elisabetta Casellati , il centrodestra si astiene nella sesta votazione per eleggere il ...Avremmo avuto l'occasione di eleggere la prima donnadella Repubblica italiana". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Ognuno si comporta come vuole, la sinistra è abituata a ...Quirinale 2022: avanza l'idea di una presidente donna. Ecco le possibili candidate alla più alta carica dello Stato ...Un possibile presidente donna con primo nome Elisabetta Belloni, poi Marta Cartabia (ma anche Paola Severino). La conferma arriva dalle parole di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il ...