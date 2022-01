Elezioni Presidente della Repubblica, risultati del sesto scrutinio: caterva di voti per Mattarella, ma vincono gli astenuti / DIRETTA (Di venerdì 28 gennaio 2022) caterva di voti per Sergio Mattarella al sesto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, ma i 444 astenuti impongono una nuova fumata nera per la scelta del nuovo inquilino del Quirinale. I risultati della votazione confermano, infatti, la volontà di confermare l’attuale Capo dello Stato, che però si è già dichiarato non disponibile a un secondo mandato. Elezioni Presidente della Repubblica, risultati in DIRETTA Mattarella: 336 Schede bianche: 106 Di Matteo: 41 Casini: 9 Manconi: 8 Cartabia: 5 Draghi: 5 Belloni: 4 Casellati: 2 L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022)diper Sergioalper l’elezione del, ma i 444impongono una nuova fumata nera per la scelta del nuovo inquilino del Quirinale. Ivotazione confermano, infatti, la volontà di confermare l’attuale Capo dello Stato, che però si è già dichiarato non disponibile a un secondo mandato.in: 336 Schede bianche: 106 Di Matteo: 41 Casini: 9 Manconi: 8 Cartabia: 5 Draghi: 5 Belloni: 4 Casellati: 2 L'articolo LA NOTIZIA.

