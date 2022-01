Elezione Quirinale | fumata nera alla quinta votazione Casellati arriva a quota 382

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gennaio 2022ancheper il nuovo presidente della Repubblica. Per la prima volta però non prevalgono le schede bianche. La più votata è stata la presidente ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 4a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - MatteoRichetti : Anche oggi schede bianche e astensione. Insieme a @CarloCalenda ed @emmabonino abbiamo dal primo giorno dato un’ind… - CimmeroIl : Finita la buffonata arriva il #Mattarella bis. Sceneggiata preparata male ed eseguita peggio. #Quirinale… - DiMarioMatteo87 : Salvini affossa pure la CASELLATI. #elezione #quirinale #parlamento -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione Quirinale

... dunque, dovrebbero essere oltre 60 i franchi tiratori che hanno affossato definitivamente la candidatura dell'attuale Presidente del Senato, diventata "la vittima sacrificale" di questa, ......le mosse di Matteo Salvini e di tutto il centrodestra che oggi è andato alla conta per il...il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall'del presidente ...Quirinale, nuova fumata nera, Casellati si ferma a 382 voti, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...Roma, 28 gen – Niente di fatto nel quinto scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha ottenuto 382 voti, non sufficienti al raggiungimento del quo ...