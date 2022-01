Elezione Quirinale, Casellati si ferma a 382 voti. La presidente al cellulare in attesa dell'esito (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 27 gennaio Ecco le immagini della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati che consulta il cellulare in attesa dell'annuncio dell'esito del quinto scrutinio per il Colle da parte del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 27 gennaio Ecco le immaginidel Senato Elisabetta Albertiche consulta ilin'annunciodel quinto scrutinio per il Colle da parte del ...

Advertising

you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 5a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - petergomezblog : Quirinale 2022, diretta dell’elezione del presidente della Repubblica – Quinta votazione: lo spoglio e i risultati.… - zazoomblog : Elezione del presidente della Repubblica la diretta del voto per il Quirinale. Fumata nera per Casellati affossata… - AlessioBonavigo : Tra bianche e astenuti, l'elezione per il #Quirinale necessiterà della settima votazione, domani mattina. #Quirinale2022 #Quirinale22 -